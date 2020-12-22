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Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. ’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Prof. Dr. , koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural’ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 22.12.2020 16:09 ABONE OL
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Orhan Kural’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Kötü haberi duyuran Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti.

DURUMU ÇOK AĞIRLAŞTI VE ENTÜBE DURUMDA

Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı. Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

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Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Orhan Kural’ın sağlık durumu hakkında açıklama
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