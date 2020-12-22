Koronavirüse yakalanan personellere Başkan’dan moral ziyareti

Koronavirüsün ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, bu süreçte virüse yakalanarak karantinada bulunan personeliyle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

Koronavirüse yakalanarak karantinada bulunan tüm personeline içerisinde sağlıklı gıda ürünlerinin bulunduğu paketleri dağıtan Adıyaman Belediyesi, bu uygulamasıyla birçok kuruma örnek oluyor.

Paket dağıtımının sonuncusuna katılarak karantina altındaki personeline geçmiş olsun dileklerini bizzat iletip, paketini teslim eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, büyük bir özveriyle görevini yürütürken koronavirüse yakalanan mesai arkadaşlarına minnettar olduklarını söyledi. Başkan Kılınç burada yaptığı kısa konuşmada, "Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biz de, Adıyaman Belediyesi olarak bu süreç içerisinde koronavirüse yakalanan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla ziyaret edip, içerisinde sağlıklı gıda ürünlerinin bulunduğu paketleri hediye ediyoruz. İnşallah dünya olarak, ülke olarak en kısa zamanda, eskisi gibi sağlıklı ve güzel günlere erişiriz" dedi.

Yapılan ziyaretten ve hediyeden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen personeller ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.