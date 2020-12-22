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Leyla’nın amcası tahliye edildi

cinayetinde müebbet hapis cezasına çarptırılan amca ile ilgili karar Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. Amca tahliye edildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
Leyla’nın amcası tahliye edildi
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ve beraat eden 6 sanıkla ilgili Ağrı 1'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince değerlendirildi. Yüksek mahkeme değerlendirme sonucu yerel mahkemenin kararını çeşitli usul eksikleri yüzünden tüm sanıklar yönünden bozdu.
Bozma kararı doğrultusunda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, bu nedenle Aydemir'in tahliyesine karar verdi. Yusuf Aydemir dün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.
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Leyla’nın amcası tahliye edildi
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