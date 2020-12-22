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Maddi değeri 400 bin liraydı! Soygundaki kıyafetleriyle yakalandılar

Polisleri, bir depodan değeri 400 bin lira olan ve bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çalan iki şüpheliyi; üzerlerinde soygunda kullandıkları kıyafetlerle yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:51 ABONE OL
Maddi değeri 400 bin liraydı! Soygundaki kıyafetleriyle yakalandılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir depodan değeri 400 bin lira olan ve bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çalan iki şüpheliyi; üzerlerinde soygunda kullandıkları kıyafetlerle yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir depodan maddi değeri 400 bin lira olan ve bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesinin çalınması olayıyla ilgili operasyon düzenledi. Soruşturma açan ve kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.F.A. ve M.Ç. isimli şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti. Şüpheliler olayda kullandıkları tespit edilen kıyafetleriyle yakalanarak gözaltına alındı.

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Maddi değeri 400 bin liraydı! Soygundaki kıyafetleriyle yakalandılar
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