Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 23 Aralık Çarşamba günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verilmesine izin verilecek. Alışveriş ihtiyaçları için belli saatler aralığında tamamlaması gereken vatandaşlar genelge detaylarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri
Coronavirüs salgını sebebiyle bir süredir uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösteriyor. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor…
İşte 2020 market çalışma saatleri
Hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler belli saatlerde açık olacak. 23 Aralık Çarşamba günü marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışıyor olacak.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."