Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 23 Aralık Çarşamba günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verilmesine izin verilecek. Alışveriş ihtiyaçları için belli saatler aralığında tamamlaması gereken vatandaşlar genelge detaylarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Coronavirüs salgını sebebiyle bir süredir uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösteriyor. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor…

İşte 2020 market çalışma saatleri