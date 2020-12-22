Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: İstanbul'un o bölgesinde sağanak yağış bekleniyor...22 Aralık 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu