Mudanya Belediyesinde huzur kıyağı

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan Meclis toplantısında CHP'li üyelerin oy çokluğuyla Meclisten geçirdiği karara göre, Işıklılar Turizm A.Ş isimli yüzde 100 tek paya sahip ve 50 Bin TL sermayeli bir şirket hibe olarak Mudanya Belediyesine devredildi. Nüfusu 100 Bin'in altında olan Belediyelerde hibe şirkete yapılacak Belediye iştiraklerinde mülk devirlerinin mümkün olmamasına rağmen yapılan usulsüz devir işleminin ardından CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz ve bazı CHP'li Meclis üyeleri şirket yönetim kuruluna atanarak "Huzur Hakkı" ile maaşa bağlandı.

"TATLI MAAŞLARA BAĞLANIYORLAR"

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve tüm CHP'li Meclis üyelerinin çeşitli huzur hakları ve mesul müdürlüklerle tatlı maaşlara bağlandığını belirten Mudanya Belediyesi MHP Meclis üyesi ve grup sözcüsü Bülent Erden, "Söz konusu şirketin Mudanya Belediyesine devri yasal olarak söz konusu değildir. Çünkü Mudanya'nın nüfusu 100 binin altındadır. Bu konuda kendilerini uyardık ama dinlemediler. Zaten bu şirket eylem olarak faaliyete geçmemiş ve belediyeye hiçbir faydası olmamıştır. Bütün bunlara rağmen Başkan Türkyılmaz 4 bin 500 lira, iki CHP'li Meclis üyesi 4'er bin lira ve yine diğer iki CHP'li Meclis üyesi ise 3 bin 500'er lira maaşa bağlandı." dedi.



MHP Meclis üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden

"MUDBEL ŞİRKETİ ÜZERİNDEN DE MAAŞ ALIYORLAR"

Belediye işçilerinin bağlı bulunduğu Mudanya Belediyesi şirketi olan MUDBEL üzerinden de CHP'lilerin huzur hakkı aldıklarına dikkat çeken Erden, "Bir başka CHP'li Meclis üyesi de, Bademli'de faaliyete geçirilmek istenen kreşe mesul müdür olarak atanacak o da oradan maaş alacak. Şimdi, Belediye mülklerinin şirkete devir edilememesi üzerine maaşları kesilecek olanlara soruyorum. Aldığınız o maaşları faiziyle geri yatıracakmısınız?" diye sordu.