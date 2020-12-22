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Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

’ın Kozluk ilçesinde Afgan göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 göçmen yaşamını yitirirken 6 göçmen ise yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:02 ABONE OL
Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Afgan göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 göçmen yaşamını yitirirken 6 göçmen ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Batman karayolu Kozluk ilçesin yakınlarında meydana geldi. Kaçak yollarla sınır illerinden ülkeye giriş yapan Afgan uyrukluk göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine UMKE, 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 6 şahıs çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan alan taramasında 1 şahsın cansız bedeni su kanalında bulundu. Öte yandan kaza sonrası araziye doğru kaçan 4 mültecinin olduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri tarafından takip başlatıldı.

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Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
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