Nevşehir’de 100 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Nevşehir'de 100 adet kaçak cep telefonu ve 76 adet şarj aleti yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan risk analiz çalışmaları kapsamında Karasoku Mahallesinde otopark içerisinde park halindeki araç ile E.Y. ve M.İ. isimli şahıslar arandı.

Aracın bagajında paketler halinde 100 adet kaçak cep telefonu, 76 adet şarj aleti ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.