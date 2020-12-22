Öğretim üyesine istismar şikâyeti

İstanbulTeknik Üniversitesi'nde okurken bir yandanda psikolojik tedavi gören M.B. geçtiğimiz aylarda dayısının arkadaşı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Z.K. (54) ile tanıştı. İkili arasında duygusal yakınlaşma oldu. Boşanmış ve 3 çocuğu olan Z.K., kendisinden 32 yaş küçük olan M.B. ile yurt dışı seyahatlere gidip, birliktelik yaşadı. M.B. evlilik vaadi nedeniyle her şeyin yolunda gittiğini düşünse de bunun bir yalan olduğunu çok geç anladı. M.B., evlilikte ısrar edince Z.K. bir evlilik sözleşmesi imzalattı ancak evlilik çeşitli bahanelerle yine gerçekleşmedi. Yeniden ruhsal çöküntü yaşayan M.B., Z.K.'ye bir mektup yazıp intihar etti. Annesinin son anda eve gelip kızını fark etmesiyle genç kadın hayatta kaldı. Bir süre sonra da hastaneye yatırıldı. Aylarca hastanede tedavi gören M.B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Z.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine Z.K. hakkında soruşturma başlatıldı.