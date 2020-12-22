Okuldan çaldıklarıyla yakalandılar

Kocaeli Gebze İlçesinde bir ilköğretim okuluna giren hırsızlar, okulda bulunan 4 dizüstü bilgisayar, 3 LED televizyon, ses sistemleri, müzik aletleri ve dijital materyalleri çaldı. Durumu fark eden okul yetkililerinin haber vermesi üzerine, olayla ilgili olarak çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda, olayı 5 ayrı suçtan sabıkalı F.Ç ve 4 ayrı suçtan sabıkalı H.Ç tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri Gebze Adliyesinde, nöbetçi mahkeme tarafından verilen adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Şahısların adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise okula teslim edildi.