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Okuldan çaldıklarıyla yakalandılar

Gebze İlçesinde bir ilköğretim okuluna girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandılar.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 00:53 ABONE OL
Okuldan çaldıklarıyla yakalandılar
Kocaeli Gebze İlçesinde bir ilköğretim okuluna giren hırsızlar, okulda bulunan 4 dizüstü bilgisayar, 3 LED televizyon, ses sistemleri, müzik aletleri ve dijital materyalleri çaldı. Durumu fark eden okul yetkililerinin haber vermesi üzerine, olayla ilgili olarak çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda, olayı 5 ayrı suçtan sabıkalı F.Ç ve 4 ayrı suçtan sabıkalı H.Ç tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri Gebze Adliyesinde, nöbetçi mahkeme tarafından verilen adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Şahısların adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise okula teslim edildi.
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Okuldan çaldıklarıyla yakalandılar
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