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TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 son bölümde ana kadroda yarışan son 4 yarışmacı arasındaki mücadeleye konuk olarak Şef dahil oldu. Ana kadro yarışmacılarına ürün hazırlayan şefe ilişkin detaylar merak edilerek Ömür Akkor kimdir, nereli, , kitapları nelerdir? şeklinde sorularla araştırılıyor. Konuk şefe ilişkin Ömür Akkor kimdir, nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir? sorularına ilişkin tüm detayları burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 21:29 Son Güncelleme: 22.12.2020 21:29 ABONE OL
Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Ömür Akkor nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

22 Aralık 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde ana kadroda yarışan son 4 yarışmacının mücadelesine hazırladığı ürünle Ömür Akkor şef de dahil oldu. Yarışmanın takipçileri ekranlarda gördükleri konuk şefe ilişkin detayları Ömür Akkor kimdir, nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir? sorularıyla araştırıyor.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KİTAPLARI NELERDİR?

2020 MasterChef Türkiye konuk jürisi Ömür Akkor Şef'e ilişkin tüm detaylar şöyle;

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

  • Ömür Akkor 1975 doğumludur. Tek yumurta ikizi Yunus Emre Akkor da kendisi gibi aşçıdır. Babası gazetecilik ve esnaflık yapmış emekli, annesi ise emekli öğretmendir. Zennup 1844'ün kurucu ortağı ve mutfak şeflerinden biridir.
  • Üniversite eğitimini Bursa'da İktisat üzerine okuyan Ömür Akkor baba tarafından aslen Gaziantep Kilislidir. Daha sonra ailesi ile birlikte Bursa'da buluşmuşlardır ve orada Semsek ismi ile Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine araştırmalar yapmış, hatta Osmanlı döneminde yapılan yemeklerin orijinalini yapabilmek için özel Osmanlıca dersleri almıştır.
  • Bursa'da kaldığı sürede Bursa Mutfağı isminde bir kitaba imzasını atan Ömür Akkor ayrıca Bursa'da, Sui Çukurköşk adlı restoranın mutfak danışmanlığı ve şefliğini yapmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir.

  • 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilmiştir.
  • Anadolu'nun malzeme envanteri ve yemekleri için 25 yıldır Türkiye'yi il il ve ilçe ilçe gezip 35.000 km yol yapmıştır. Alacahöyük kazı evinde 7 yıl Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ile beraber çalışmış ve arkeoloji disiplini almıştır.

ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI NELERDİR?

Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. Bugüne kadar Türkiye'de basılmış olan kitapları,

  1. Bursa Mutfağı 2009,
  2. Selçuklu Mutfağı 2012,
  3. Osmanlı'dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012,
  4. Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor 2013 - Türkiye'nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı,
  5. Anadolu'nun Eski Tadı 2013,
  6. Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1 Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014,
  7. Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014,
  8. Alafranga Yumurta Tarifleri 2014 ve Osmanlı Mutfağı 2014
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Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Ömür Akkor nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?
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