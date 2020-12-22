Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Ömür Akkor nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

22 Aralık 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde ana kadroda yarışan son 4 yarışmacının mücadelesine hazırladığı ürünle Ömür Akkor şef de dahil oldu. Yarışmanın takipçileri ekranlarda gördükleri konuk şefe ilişkin detayları Ömür Akkor kimdir, nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir? sorularıyla araştırıyor.
2020 MasterChef Türkiye konuk jürisi Ömür Akkor Şef'e ilişkin tüm detaylar şöyle;
Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. Bugüne kadar Türkiye'de basılmış olan kitapları,