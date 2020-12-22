Otellerde yılbaşı eğlencesi olmayacak

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde DJ performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek. Ayrıca müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek. Kolluk kuvvetlerince, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. ANKARA