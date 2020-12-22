Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yaklaşık 20 gündür kanser tedavisi gören Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sümer'in Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağı örtülü tabutu, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Sümer'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi de cenaze törenine çelenk gönderdi. Sümer'in naaşı, İskenderpaşa camiinde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi. Özkan Sümer'in cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.