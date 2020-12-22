Pınar Gültekin davasında flaş gelişme: Cinayet mahalinde keşif ertelendi

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cinayeti gerçekleştirdiği Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde mahkeme heyetince keşif gerçekleştirilecekti. Keşfe, maktul Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık iki kardeşin katılım sağlayacağı öğrenilmişti. Öte yandan keşfe, Pınar'ın ailesinin katılmayacağı belirtilmişti.



Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde Muğla Adliyesi'ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, keşif taleplerinin olayın başından beri olduğunu ve bugün talepleri doğrultusunda bu keşfin gerçekleştirileceğini kaydetti. Pınar'ın ailesinin keşfe katılmayacağını belirtti. Keşif öncesi son dakika gelişmesi yaşandı.



Edinilen bilgiye göre sanık Avcı, Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilemedi. Bu konuyla ilgili cezaevi hakkında idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Diğer taraftan sanık Metin Avcı'nın yarın sabah keşif alanıa getirileceği, keşfin 23 Aralık günü saat 13:30'da yapılacağı öğrenildi.



Öte yandan, Gültekin'in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile aynı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.



NE OLMUŞTU?



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.



Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da, yapılan soruşturma neticesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim tarihinde "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.