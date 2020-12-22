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Polis ekiplerince yakalandı, annesinin duymasından korktu!

'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim uygulayan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak kontrol yaptı. Alkollü çıkan sürücü Mustafa B., kameraları görünce paniğe kapılarak "Cezayı yarın ödeyeceğim" dedi. Mustafa B. aynı zamanda telefonda konuştuğu kişiyi "Annem duymasın" diyerek tembihledi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:13 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:22 ABONE OL
Polis ekiplerince yakalandı, annesinin duymasından korktu!

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti.

Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira ceza uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu.



ANNESİNDEN KORKTU, "CEZAYI YARIN ÖDEYECEĞİM'' DEDİ

Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi.

Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.

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Polis ekiplerince yakalandı, annesinin duymasından korktu!
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