Rize’de Satsuma mandalinası tezgahlarda yerini aldı

Rize'nin Derepazarı ilçesi yol kenarında kurulan tezgahlarda mandalina satışı yapan Refik Ekmekçi, satışların iyi olduğunu ve yoldan geçenlerin durarak kendilerinden mandalina aldığını dile getirdi. Ekmekçi "İlçemizde yetiştirdiğimiz Satsuma mandalinası satıyoruz. Satışlarımız çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Derepazarı Satsuma mandalinasını bilenler, diğer mandalina çeşitlerini tercih etmiyorlar. Çünkü Satsuma mandalinasında çekirdek yok, karpit yok, mum yok. Doğal hayvan gübresi kullanıyoruz. Kimyasal gübre kullanılmıyor. Kokusu ve araması olarak Mersin, Antalya, Hatay mandalinası ile arasında çok fark var. Yoldan geçen şoförler olsun, vatandaş olsun o nedenle bizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"KORONAYA KARŞI SATSUMA MANDALİNASI"

Alaattin Avcı isimli bir başka mandalina satıcısı ise "İlçemizde yetiştirdiğimiz mandalinamız hem doğal, hem organik, hem de yüzde 100 şifalıdır. Kış mevsiminde C vitamini çok tercih ediliyor. Hastalanmayalım diye Allah böyle bir nimet vermiş. Bol bol yemek lazım. Yıllar önce Uzakdoğu'dan getirilen Satsuma mandalinası, buralarda yetiştirip satmaya başlayınca bizde Derepazarı mandalinası ismini verdik. Derepazarı mandalinası hem toprağından hem havasından hem de suyundan tadı çok güzel oluyor. Müşterilerimiz, koronavirüse karşı korunmak için Satsuma mandalinasına büyük ilgi gösteriyor." dedi.

"RİZE MANDALİNASI ŞİFADIR"

Aracı ile yoldan geçerken tezgahı gören ve mandalina alan İbrahim Esir ise; "Eskiden beri Derepazarında yetiştirilen Satsuma mandalinasının meşhur olduğunu biliyoruz. Buranın mandalinası şifadır. Sürekli bu mevsimde buradan geçerken mandalina alırım. Pek bilinmez ama ben Rizeli olduğum için biliyorum. Derepazarı'nın mandalinası tatlı ve iyi olur." şeklinde konuştu.