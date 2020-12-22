Rüşvet operasyonu zanlıları adliyede

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen Belediye eski Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 şüpheliden 17'si, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

BAŞKAN VE İMAR MÜDÜRÜ

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5 Şubat'ta Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 10 aydır takip ettiği zanlılar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. KOM ekipleri aralarında CHP'li eski Başkan Kadir Aydar, iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 1'i kadın toplam 23 şüpheli gözaltına aldı. 4 gün gözaltında kalan şüphelilerden 17'si, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilirken diğer 6 şüpheli serbest kaldı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen eski başkan Kadir Aydar, gözaltına alındığı gün kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bir Allah'ın kulu da bana rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım, almam da. Kadir Aydar'ın rüşvet aldığının belgesi var mı? Hakim misin sen de hemen rüşvet aldın diyorsun" diyerek tepki göstermişti.