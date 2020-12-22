Sağlıkçıları koruyacak 200 PAK-C teslim edildi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından projelendirilerek Bilişim Vadisi'ndeki bir firma tarafından geliştirilen ve özellikle Covid-19 ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan "Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı"ndan 200 tanesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

FEDAKÂRCA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bilişim Vadisinde gerçekleşen teslim törenine; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanısıra,Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a çalışmaları ve cihazlar hakkında bilgi sunumunun ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmasında "Hepinizin bildiği gibi dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınıyla ülkemizde ciddi tedbirler alarak mücadele ediyor. Bu pandemi ile mücadelemizde ön saflarda bulunan sağlık neferlerimiz ailelerinden, çocuklarından ayrı kalarak başka canlar kurtarmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor. Bizim de vatandaş olarak üzerimize düşen alınan karar ve kurallara riayet etmektir"

BİLİŞİM VADİSİNDE ÜRETİLİYOR

Konuşmasında Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansını tebrik ederek devam eden Yavuz, "Bu tamamen inovatif bir ürün. PAK-C cihazları Bilişim Vadisinde üretiliyor ve her türlü sertifikasyon işlemleri tamamlanmış yeni bir üründür. İnanıyorum ki; bu cihazlarla sağlık çalışanlarımız daha güvenle hastalarımıza müdahale etmiş olacaklardır. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." Dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşmalarının ardından İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'a 200 adet Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı (PAK-C)nı teslim ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

PAK-C NE İŞE YARIYOR?

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazları kullanıcıyı yormadan solunum yapabileceği geniş bir solunum ortamı oluşturmakta, göz ve yüz bölgesinin dış ortam ile bağını keserek kullanıcının temasla enfekte olma ihtimalini en aza indirgemekte, dezenfekte edilebilir sistemiyle tekrar kullanım veya farklı kullanıcıların kullanımına imkan vermektedir. En önemlisi, kullanıcıya tek şarjla, 3 saat, yüzde 99,95 oranlı filtre edilmiş havanın aktarımının yapılmasını sağlamaktadır.