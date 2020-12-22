Sarıkamış şehitlerine Bardız’da duygusal tören

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker, törenle anıldı.

Valilik öncülüğünde Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen program, Bardız Yayla Şehitliği Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualarla başladı. Türk bayraklarıyla donatılan mahalledeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

85. Alay Sancağı'nın Bardız Köyü Camisi'nin minaresine çekilişi temsili olarak canlandırıldı. Ezan okundu, şehitler için 21 pare saygı atışı yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu törene, salgın nedeniyle az kişinin katılması sağlandı. Vali Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, 93 Harbi'nde atılan adımların Türk milletinin hiçbir şekilde esareti kabul etmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Memiş, "Bu topraklarda büyük bir heyecan vardı. 93 Harbi sonrasında esir kalmış topraklara ilk kez Türk askeri giriyordu. Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Toprağa düşen bedenleri, bu topraklara atılmış sarsılmaz perçinleridir. Dünya durdukça, Türk milletinin bu topraklarda var olduğunun göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş neyse, bugün sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu da aynı. Bu duygu, inanç, iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız" dedi.

Memiş, büyük dedesinin de bölgede harekatta şehit olduğunu ve kendisinin Erzurum'da görev yapmasının da ayrı bir anlam taşıdığını anlattı. Konuşmanın ardından Vali Memiş, Sarıkamış'a götürülmek üzere dönemin kıyafetlerini giyinen askerlere Türk bayrağını teslim etti.