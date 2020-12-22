Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belli olan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) yapılan canlı çekilişle belli oldu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunun canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve 90 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı detaylarına bu başlık altından ulaşarak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 ARALIK) - ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI

Milli Piyango Online ile 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası detayları şöyle;