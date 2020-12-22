Şırnak’ta araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Taşarası köyü bölgesinde Serhat Önal yönetimindeki 33 D 3837 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 40 metre uçurumdan yuvarlandıktan sonra Habur Çayına düştü.

Sabah yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine olay yerine Jandarma, 112 Sağlık ekipler ve itfaiye sevk edildi. Vatandaşların yardımı ile ters dönen aracın düzeltilmesinden sonra araç içerisinde Serhat Önal, eşi Gülay ve bebeklerinin cansız bedenleri araç içerisinden çıkarıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Ambulanslar ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.