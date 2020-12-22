Şişli’de etrafa rastgele ateş açıldı! Kurşunlar 2 ev ile 5 otomobile isabet etti

Olay, Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta 01.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, rastgele çevreye ateş etmeye başladı.Araç daha sonra olay yerinden ayrılırken saldırganların silahından çıkan kurşunlar 2 evin camına ve 5 otomobile isabet etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alırken bölgede çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.