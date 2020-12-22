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'ta tek adımda tapu hizmeti

Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü, yeni hizmet binasında vatandaşlara daha kolay, erişilebilir, etkin ve hızlı hizmet verecek. PTT, belediye ve banka gibi birimlerin içersinde olacağı yeni hizmet binasında vatandaşlar tek adımda tapu hizmeti alabilecek.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:16 ABONE OL
Sivas'ta tek adımda tapu hizmeti

Bölge Müdürlüğünce yeni hizmet binası olarak kullanılmaya başlanacak olan eski defterdarlık binasındaki devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, kurumun Mart ayı içerisinde yeni binasında hizmet vereceğini söyledi.

TEK ADIMDA TAPU HİZMETİ

"Tek Adımda Tapu" sloganıyla gerek bekleme alanları ve gerekse banka, belediye ve PTT gibi hizmetlerin tek adımda tamamlanması olanaklarıyla yeni hizmet binasının çok fonksiyonel olacağını belirten Vali Salih Ayhan, "Modern yüzü, teknolojik altyapısı ve engelsiz kullanım alanlarıyla vatandaşımızın hizmetine sunulacak binada, yıllık 150 bin kişinin hizmet alması öngörülüyor. Kurum, iş ve işlemleri tek elden yürüterek sonuçlandıracak" dedi.

Binada sürdürülen çalışmalar hakkında bölge müdürü Adnan Kahveci ve yüklenici firma yetkilileri Vali Salih Ayhan'a bilgiler verdi.


Sivas Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü binasının eski hali

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Sivas'ta tek adımda tapu hizmeti
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