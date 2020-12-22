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2020 indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta dev indirim sizleri bekliyor...

Birçok market zincirinde bulunan indirim günleri için binlerce vatandaş araştırmalarına başlarken aktüel ürünler kataloğu da bugün itibarıyla vatandaşların gündemine geldi. Yarın mağazalarda yerini alacak fırsatlarda özellikle ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler dikkatleri çekiyor. Peki, 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:09 ABONE OL
ŞOK aktüel 23 Aralık 2020 indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta dev indirim sizleri bekliyor...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimleri ile beraber yayınlandı. 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında mutfak ihtiyaçlarından okul ihtiyaçlarına birbirinden uygun fiyatlı ürünler yarından itibaren mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Bu kapsamda aktüellerin indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdiden kataloğu incelemeye başladı. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BÜYÜK FIRSAT!

ŞOK aktüel ürünler dev indirimlerle satışa çıktı. 23 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alan ürünlerin listesi avantaj dolu katalogda yer alıyor. Vatandaşlar stoklarla sınırlı ürünlerin sahibi olabilmek adına mağazalara akın etmeye başladı…

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ŞOK aktüel 23 Aralık 2020 indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta dev indirim sizleri bekliyor...
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