Sokak hayvanlarına hem bakım hem mama

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarına sürdüren Kartepe Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. İlçe genelinde sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde tedbirler alana ve hayvanların aç kalmaması için mama bırakan Kartepe Belediyesi Zabıta Ekipleri, aynı zamanda hastalıklara karşı bakımlarını da gerçekleştiriyor.

"HER CANIN YANINDAYIZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 tedbirlerine ilçe genelinde riayet edildiğini belirterek "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan son genelgeye uygun olarak gereken tedbirler uygulanmaktadır. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Her canın yanındayız. Sokak hayvanlarına yönelik veteriner hekimimiz gözetiminde 7/24 hizmet verilmektedir. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak hayvanlarının aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılıyor" dedi.