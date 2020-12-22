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Son dakika: Annesi son anda fark etmese... Öğretim üyesine istismar şikâyeti

Son dakika haberi: Üniversitesinde görev yapan öğretim üyesi Z.K'ya hakkında M.B.'yi istismar ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Z.K. evlilik vaadiyle kandırdığı M.B'yi çeşitli bahanelerle kandırarak oyalayınca psikolojisi bozulan genç kız intihara kalkıştı. Annesinin durumu farketmesiyle genç kız hayatta kaldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:15 Son Güncelleme: 22.12.2020 07:16 ABONE OL
Son dakika: Annesi son anda fark etmese... Öğretim üyesine istismar şikâyeti
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken bir yandanda psikolojik tedavi gören M.B. geçtiğimiz aylarda dayısının arkadaşı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Z.K. (54) ile tanıştı. İkili arasında duygusal yakınlaşma oldu.

SÜREKLİ OYALADI

Boşanmış ve 3 çocuğu olan Z.K., kendisinden 32 yaş küçük olan M.B. ile yurt dışı seyahatlere gidip, birliktelik yaşadı. M.B. evlilik vaadi nedeniyle her şeyin yolunda gittiğini düşünse de bunun bir yalan olduğunu çok geç anladı. M.B., evlilikte ısrar edince Z.K. bir evlilik sözleşmesi imzalattı ancak evlilik çeşitli bahanelerle yine gerçekleşmedi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Yeniden ruhsal çöküntü yaşayan M.B., Z.K.'ye bir mektup yazıp intihar etti. Annesinin son anda eve gelip kızını fark etmesiyle genç kadın hayatta kaldı. Bir süre sonra da hastaneye yatırıldı. Aylarca hastanede tedavi gören M.B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Z.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine Z.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Doktor annenin hâkim babaya karşı velayet savaşı! SON DAKİKA HABER: Ege Üniversitesi'ndeki skandalda yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Kuytuda değil açıkta yapmış... Son dakika haberi: Avukatı isyan etmişti! İstek Vakfı'ndaki cinsel taciz skandalına ilişkin davada yeni gelişme... Son dakika haberi: Hemşehri kılığında kandırmış! Küçük kızı istismara 10 yıl hapis talebi!

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Son dakika: Annesi son anda fark etmese... Öğretim üyesine istismar şikâyeti
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