Son dakika: Annesi son anda fark etmese... Öğretim üyesine istismar şikâyeti
Son dakika haberi: İstanbul Üniversitesinde görev yapan öğretim üyesi Z.K'ya hakkında M.B.'yi istismar ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Z.K. evlilik vaadiyle kandırdığı M.B'yi çeşitli bahanelerle kandırarak oyalayınca psikolojisi bozulan genç kız intihara kalkıştı. Annesinin durumu farketmesiyle genç kız hayatta kaldı.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:15Son Güncelleme: 22.12.2020 07:16ABONE OL
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken bir yandanda psikolojik tedavi gören M.B. geçtiğimiz aylarda dayısının arkadaşı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Z.K. (54) ile tanıştı. İkili arasında duygusal yakınlaşma oldu.
SÜREKLİ OYALADI
Boşanmış ve 3 çocuğu olan Z.K., kendisinden 32 yaş küçük olan M.B. ile yurt dışı seyahatlere gidip, birliktelik yaşadı. M.B. evlilik vaadi nedeniyle her şeyin yolunda gittiğini düşünse de bunun bir yalan olduğunu çok geç anladı. M.B., evlilikte ısrar edince Z.K. bir evlilik sözleşmesi imzalattı ancak evlilik çeşitli bahanelerle yine gerçekleşmedi.