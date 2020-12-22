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Son dakika: Camları filmle kaplı mekanda böyle yakalandılar! 'ta Şeb-i Yelda kutlamasına polis baskını

İstanbul 'ta dün akşam saatlerinde şoke eden bir baskın gerçekleşti. Son dakika haberine göre en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık gününü kutlamak için bir kafede buluşan 54 İran uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Camları filmle kaplı olan mekanın sahibi ise kendini "Hepsi paket servis" diyerek savundu. Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleşerek 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında toplanan kişilere toplamda 170 bin lira ceza uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:45 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:01 ABONE OL
Son dakika: Camları filmle kaplı mekanda böyle yakalandılar! Esenyurt'ta Şeb-i Yelda kutlamasına polis baskını

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

"SADECE PAKET SERVİS VAR"

Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDI

Kafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi.

Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.

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Son dakika: Camları filmle kaplı mekanda böyle yakalandılar! Esenyurt'ta Şeb-i Yelda kutlamasına polis baskını
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