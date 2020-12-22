Son dakika- Feribotta iğrenç olay! Muavin feribotta zihinsel engelli yolcusuna tecavüz etti

FERİBOTUN ASANSÖRÜNDE İSTİSMAR ETTİ

Genç kızı feribotun üst katına çıkarmak için asansöre bindiren muavin M.Ö., burada F.C.'nin zorla pantolununu ve iç çamaşırlarını çıkararak taciz etmeye başladı. Dakikalarca süren tacizin ardından kız çocuğu bağırmaya başlayınca M.Ö., genç kızı tekrar otobüse annesinin yanına götürdü. Otobüs seyir halinde giderken mağdur kız çocuğu annesine lavabo ihtiyacının geldiğini söyleyerek kendisini tuvalete götürmesini istedi. Mola yerinde lavaboya giden anne kızına tuvalet ihtiyacı için yardım ettiği sırada iç çamaşırında kan izleri olduğunu gördü. Şoka giren anne kızına ne olduğunu sorunca zeka geriliği olan F.C., asansörde muavin tarafından cinsel saldırıya uğradığını anlattı.