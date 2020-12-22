Son dakika haberi: Çocuğunun arkadaşıyla kaçtı! 20 yaşındaki oğlundan kan donduran ayrıntılar!

ÇOCUKLARINI YURDA TERK EDİP YOLA DEVAM EDİYOR

Davalının diğer çocuklarını yurda terk ettiği çocukların yanında alkol ve uyarıcı maddeler kullandığı çocuklarını hastaneye götüreceğim bahanesi ile dışarı çıkmak için çocukların vücuduna delici ve kesici aletler sokarak çocukları yaraladığı sabittir.

Çocuğun geleceği açısından velayetin davacı müvekkile verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuk daha 2,5 yaşında ve gerçek bir korumaya muhtaçtır" diye konuştu.