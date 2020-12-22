Son dakika haberi: Eskortlu çeteden +90 ile dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...

BANKA HESAPLARINI KULLANDIRIP YÜZDE 5 KOMİSYON ALMIŞLAR



Dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen İ.Ç.'nin lideri olduğu şebeke ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Sadece banka hesaplarını açan, gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberdar olmadıklarını söyleyen beş şüpheli de suç ortakları olan şebeke üyelerinden şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından "İftira atıyorlar" diyerek şikayetçi oldu. Şebekeye iş adamı T.B. 680 bin, Doktor V.Ö. 68 bin, özel kliniği olan Profesör K.K. ise 128 bin lira kaptırmıştı.