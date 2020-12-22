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Son dakika haberi: Eskortlu çeteden +90 ile dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...

İstanbul'da iş adamlarını, doktorları, profesörleri dolandıran ve çökertilen şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Son dakika haberine göre hesapları açtıkları için gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberleri olmadığını söyleyen şebeke üyeleri suç ortaklarından şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından şikayetçi oldu. Şebekenin eskort kadınları kullanarak iş adamlarının özel bilgilerini elde ettiği, kadınlara yaptıkları vurgundan yüzde 10 pay verdiği ortaya çıkmıştı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:44 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Eskortlu çeteden +90 ile dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...

İstanbul'da iş adamlarını, doktorları, profesörleri dolandıran ve çökertilen şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı.

Hesapları açtıkları için gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberleri olmadığını söyleyen şebeke üyeleri suç ortaklarından şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından şikayetçi oldu.

NUMARANIN BAŞINA +90 KOYUP DOLANDIRDILAR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iş adamlarını, profesörleri ve doktorları dolandırarak beş milyon liralık haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi çökertmişti. Çağrı Merkezleri açan dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, bankaların iletişim numaralarının başlarına +90 koyarak internet aramalarıyla mağdurlara ulaştığı ve "Bankaların müşteri hizmetlerinden aranıyor" izlenimi vererek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. "Şifreniz kırıldı. Değiştirmeniz gerekiyor" başta olmak üzere farklı bahaneler öne sürerek ulaştıkları mağdurların şifrelerini elde eden ve banka hesaplarını boşaltan şebeke, 34 mağdurun şikayeti üzerine operasyonla çökertilmiş ve 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BANKA HESAPLARINI KULLANDIRIP YÜZDE 5 KOMİSYON ALMIŞLAR

Dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen İ.Ç.'nin lideri olduğu şebeke ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Sadece banka hesaplarını açan, gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberdar olmadıklarını söyleyen beş şüpheli de suç ortakları olan şebeke üyelerinden şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından "İftira atıyorlar" diyerek şikayetçi oldu. Şebekeye iş adamı T.B. 680 bin, Doktor V.Ö. 68 bin, özel kliniği olan Profesör K.K. ise 128 bin lira kaptırmıştı.

'VIP ESKORTLUK' YAPAN KADINLARLA İŞ BİRLİĞİ

Bazı mağdurların "VIP Eskortluk" yapan kadın şebeke üyeleri tarafından tuzağa düşürüldüğü belirlenmiş, eskortluk yapan E.D., Z.A. ve S.Ç. adlı şebeke üyelerinin, birlikte oldukları zengin iş adamlarının kişisel bilgilerini şebekeye aktardığı saptanmıştı.

Şebeke üyelerinin iş adamlarını hedefe alarak dolandırdıkları belirlenmişti. Eskort şebeke üyelerine dolandırıcılık olaylarından yüzde 10 komisyon ödemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Şebeke üyelerinden 4'ü tutuklanmış, Eskort şebeke üyeleriyle birlikte toplam yedi şüpheliye "Ev Hapsi" verilmişti.

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Son dakika haberi: Eskortlu çeteden +90 ile dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...
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