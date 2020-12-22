Son dakika haberi: Pınar Gültekin cinayeti davasında kritik gün: Olay yerinde keşif yapılacak! Cemal Metin Avcı ve kardeşi...

Mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor ve keşif yapılmasına karar vermişti. Sanıkların ve davanın taraflarının da hazır bulunacağı keşif bugün yapılacak. Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, daha önce mahkemeye olay yerine keşif yapılması isteklerini sunmuştu, mahkeme de bu isteği kabul etti. Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da daha sonra tutuklanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, bugün olay yerinde keşif yapılacak. Keşfe mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık 2 kardeş ve davanın tarafları katılacak.