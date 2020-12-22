Son dakika haberi: Soygunculara direnen anne oğlunu kurtaramadı!

Diyarbakır'daki kanlı kuyumcu soygunu bugün (dün) sabah erken saatlerde Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde yaşandı. Yüzleri kar maskeli iki kişi ellerinde pompalı silahla 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'a ait kuyumcu dükkânına girdi. Yoldaş'ın karşı koyması üzerine ellerindeki silahlara genç adama yönelip darp eden soygunculara karşı iş yerinde bulunan anne elindeki sopayla karşılık verdi. Soyguncular, bir el ateş edip Yoldaş'ı ağır şekilde yaralarken, anne boğuştuğu saldırganlardan birinin elindeki pompalı silahı aldı. Silahlı kovaladığı soyguncular, olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşarak kayıplara karıştı. Annenin haber bağrışmaları üzerine çevredeki esnaflar, iş yerine yardıma koştu. Kanlar içerisinde ağır yaralı bir şekilde yerde yatan Sinan Yoldaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.