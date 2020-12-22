Son dakika haberi: Soygunculara direnen anne oğlunu kurtaramadı!

SON DAKİKA HABERİ: KUYUMCUYA GİREN HIRSIZ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ
Diyarbakır'da kar maskeli iki kişi tarafından yapılan kuyumcu soygunu sırasında soygunculara direnen anne, 21 yaşındaki iş yeri sahibi oğlunu kurtaramadı. Altınları alamadan kaçan soyguncuların yakalanması amacıyla polis kent genelinde operasyon başlattı. Annenin soygunculara karşı direnişi pompalı silahı ellerinden alması saniye saniye kameralara yansırken, polis soyguncuların kaçış güzergâhları ile eşkâlini belirmek amacıyla çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Diyarbakır'daki kanlı kuyumcu soygunu bugün (dün) sabah erken saatlerde Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde yaşandı. Yüzleri kar maskeli iki kişi ellerinde pompalı silahla 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'a ait kuyumcu dükkânına girdi. Yoldaş'ın karşı koyması üzerine ellerindeki silahlara genç adama yönelip darp eden soygunculara karşı iş yerinde bulunan anne elindeki sopayla karşılık verdi. Soyguncular, bir el ateş edip Yoldaş'ı ağır şekilde yaralarken, anne boğuştuğu saldırganlardan birinin elindeki pompalı silahı aldı. Silahlı kovaladığı soyguncular, olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşarak kayıplara karıştı. Annenin haber bağrışmaları üzerine çevredeki esnaflar, iş yerine yardıma koştu. Kanlar içerisinde ağır yaralı bir şekilde yerde yatan Sinan Yoldaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
OLAY SANİYE SANİYE KAMEREDA
Kuyumcu soygunu girişimi ve Sinan Yoldaş'ın vurulma anı iş yerindeki güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Annenin, yüzleri kar maskeli ve ellerinde pompalı silahla gelen soyguncularla mücadelesi an be an kameralara yansıdı.
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