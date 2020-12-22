Son dakika haberi: Türk profesör Uğur Şahin'den dikkat çeken mutasyon açıklaması! Corona aşısı mutasyonda etkili olacak mı?

Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılma hızının %70'lere vardığı söylenen corona mutasyonu hakkında konuşan Türk profesör mutasyona karşı itidalli olunması gerektiğini ifade ederken virüse karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağını vurguladı. Kimlerin corona aşısı olması gerektiği hakkında da fikirlerini paylaşan deneyimli bilim insanı, çalışanların işlerine devam edebilmeleri için aşılanmanın çok daha önemli olduğunu da aktardı. Son dakika haberinin ayrıntıları mutasyon hakkında soru işaretlerini giderdi.
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.
Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, bilimsel araştırmalara göre yeni mutasyonda virüsün hücreye bağlanmasının daha kolaylaştığını açıkladı. İşte kritik açıklamalar...
"İngiliz bilim insanları, virüsün yeni mutasyonunda 23 farklı değişiklik tespit etti. Bu değişikliklerin çoğu virüsün ürettiği proteinde meydana geldi. Virüs insan hücresine girmek için bu proteini kullanıyor, değişiklik sayısının alışılagelmişin dışında olduğu belirtiliyor."
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şu anda bu gelişmeleri korkutucu olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederken bu mutasyonun ölümcül olduğu konusunda bir veri olmadığını belirtti.
"Bulaşıcılığın arttığı yönünde bilgiler olan virüsün %70 oranında daha fazla yayıldığı tespit edildi. Bu virüsün bilinen Covid-19'dan daha ağır hastalıklara veya ölümlere yol açtığına yönelik veriler söz konusu değil. Virüsün hali hazırda uygulanan aşıları etkisiz kılacağına yönelik bir bilgi de söz konusu değil."
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, NTV yayınında aşıları etkisiz kılacak bir mutasyonu beklemediklerini dile getirdi.
Yeni mutasyonun Eylül ayı ortasında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Londra'da 9 Aralık haftasında vakaların %62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı belirlendi. Londra'da son hafta vaka sayısı ikiye katlandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi de yeni tür koronavirüsün şu ana kadar, İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü bildirdi. Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkıştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemleri uygulanmaya başlandı.
"BİRÇOK KİŞİDE BELİRTİLER DEVAM EDİYOR"
Koronavirüsü yenen İngilizlerin %9.9'unun 12 hafta sonra hala hastalığın kalıcı etkilerinden muzdarip olduğu ortaya çıktı ve %21'i ilk enfeksiyonu atlattıktan beş hafta sonra en yaygın olanları yorgunluk, inatçı öksürük ve baş ağrısı olan kalıcı birkaç semptom bildirdi.
Ulusal İstatistik Bürosu rakamları, virüs olmayan hastalara kıyasla Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının da 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Koronavirüs hastalarının çoğu ateş, öksürük ve koku ve tat alma duyularını birkaç gün kaybettikten sonra iki hafta içinde iyileştiği biliniyordu. Fakat kanıtlar, virüsün anlatılan semptomlarının bazı hastalarda haftalarca devam edebileceğini ortaya çıkardı.
"KORONAVİRÜS SONRASI ETKİLER"
Araştırmacılar, bu semptomların organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemine verdiği hasar nedeniyle bu durumu "koronavirüs sonrası etkiler" olarak adlandırdı.