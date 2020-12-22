Son dakika haberi: Türk profesör Uğur Şahin'den dikkat çeken mutasyon açıklaması! Corona aşısı mutasyonda etkili olacak mı?

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, bilimsel araştırmalara göre yeni mutasyonda virüsün hücreye bağlanmasının daha kolaylaştığını açıkladı. İşte kritik açıklamalar...

"İngiliz bilim insanları, virüsün yeni mutasyonunda 23 farklı değişiklik tespit etti. Bu değişikliklerin çoğu virüsün ürettiği proteinde meydana geldi. Virüs insan hücresine girmek için bu proteini kullanıyor, değişiklik sayısının alışılagelmişin dışında olduğu belirtiliyor."