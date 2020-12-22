Son dakika haberi...Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Son Dakika Haberi… 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak için bir dizi önlem alınırken risk grubu taşıyan yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar günün belli saatleri aralığında dışarı çıkabilirken, toplu taşıma kullanma yasakları da bulunuyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte genelge detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Corana virüs tedbirleri en üst seviyede devam ederken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yaşlıların hafta içi 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklandı.