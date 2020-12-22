Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD 22 Aralık son depremler listesi

Son dakika: 'da korkutan ! Kandilli ve 22 Aralık son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () yaptığı son açıklamada Suriye’de 3.9 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini son depremler listesi ile duyurdu. Yaşanan bu sarsıntı ülkemizde sınır illerde de hissedilirken vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Öte yandan sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 22.12.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD 22 Aralık son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Suriye İdlib'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklanan son depremler listesine göre; yaşanan sarsıntının yerin 6.52 kilometre altında olduğu ifade edilirken şiddetli sarsıntı Hatay'da da hissedildi. Yaşanan sarsıntı ile beraber AFAD ve kandilli son depremler listesi de takip edilmeye başlandı. İşte gelen son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA! HATAY'DA DEPREM

Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Suriye İdlib merkez üssü olarak bildirildiği deprem 15:45'te gerçekleşti. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedilirken bölgede can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi yer almıyor…

SON DAKİKA | Muğla'da korkutan deprem! Çevre halkı güne peş peşe deprem ile uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Van 4.4 şiddetindeki depremle sarsıldı! İşte AFAD'dan açıklama geldi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD 22 Aralık son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA