Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD 22 Aralık son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Suriye İdlib'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklanan son depremler listesine göre; yaşanan sarsıntının yerin 6.52 kilometre altında olduğu ifade edilirken şiddetli sarsıntı Hatay'da da hissedildi. Yaşanan sarsıntı ile beraber AFAD ve kandilli son depremler listesi de takip edilmeye başlandı. İşte gelen son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA! HATAY'DA DEPREM

Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Suriye İdlib merkez üssü olarak bildirildiği deprem 15:45'te gerçekleşti. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedilirken bölgede can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi yer almıyor…