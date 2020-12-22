Son dakika: Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde kabusu yaşatmıştı! Mahkemede şoke eden sözler...

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı.



Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan ve burada 3 gün gözaltında tutulan Aktaş, Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aktaş'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ergin Aktaş COVİD-19 virüsü taşıdığı ve karantinada olduğu gerekçesiyle katılmazken, geminin reisi, ikindi kaptanı ve çarkçı başı hazır bulundu.



REİS, KAPTAN VE ÇARKÇI BAŞI HAZIR



Gemi reisi Taşkın yılmaz, 'Olay günü sadece Ergin'in bana burada acil bir durum olsalar ne kadar süre sonra yardım gelir dediğini hatırlıyorum. Sonra üzerime saldırdı. Beni bıçaklamaya çalıştı. Kolumla engel olmaya çalıştım' diyerek yaralanmaya ilişkin fotoğraflarını delili olarak sundu. Cenk Çamursoy ifadesinde, olay tarihinde geminin ikinci kaptanı olarak çalıştığını, bağrışma sesleri üzerine Ekşi'nin kamarasına gittiğini anlattı. Çamursoy, ' Ergin ne yapıyorsun diye sordum. Bıçakla üzerime gelmeye başladı. Kendimi zor kurtardım' diye konuştu.



TUTUKLULUK HALİNE DEVAM



Çarkçı başı Recep Ali Canca, 'Bora, telefonunu Ergin'e veriyordu. Ergin bu sayede ailesiyle iletişim kuruyordu. Olay akşamı yine Bora telefonunu verdi. Hoparlör açıktı. Erin'in abisi neden böyle yapıyorsun paraya ihtiyacımız var dedi. Herkesi öldürecekti kapıyı kilitleyerek kurtulduk' dedi. Kendisini sakinleştirmesi için verdiğimiz ilaçları içmeyerek, 'bu ilaçlar ben öldürür mü diye sorular sordu' diye konuştu. İfadeler sonrası mütalaa için dosya savcıya tevzi edildi. Ergin Aktaş'ın tutukluluğuna devam edilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.