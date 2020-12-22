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Son dakika: 'de özel bir hastanenin yoğun bakımında çıktı

Son dakika haberi: 'de özel bir hastanenin ünitesinin yanındaki teknik servis odasında çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:50 Son Güncelleme: 22.12.2020 16:32 ABONE OL
Son dakika: Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakımında yangın çıktı

Son dakika haberi: Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.




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Son dakika: Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakımında yangın çıktı
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