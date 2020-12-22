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Son dakika: 'den kar ve sağanak yağış uyarısı! 11 il için sarı alarm verildi! Kuvvetli geliyor…

Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar ve sağanak uyarısı peş peşe geldi. MGM sarı alarm verdiği illeri tek tek açıklarken yurdun doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı, Doğu Karadeniz kıyı illerinde ise kuvvetli sağanak yağış hakim olacağını bildirdi. Gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran MGM aynı zamanda rüzgar, hortum gibi durumlara yönelik açıklamalarda da bulundu. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ve il il uyarıları…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 19:58 Son Güncelleme: 22.12.2020 20:03 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu kar ve sağanak yağış uyarısı! 11 il için sarı alarm verildi! Kuvvetli geliyor…

Son dakika haberler… Meteoroloji'den hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının son haftalarında bazı illerimizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karadeniz Bölgesi ise bol yağışlı haftaya girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika raporunu açıklarken bazı iller için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle "sarı uyarı" yapılan Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt gibi illerde sel ve su baskınlarına karşı uyarı geldi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri ile son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! O İLLER İÇİN SARI ALARM VERİLDİ!

Yurdun tüm bölgelerinde soğuk hava hakim olurken Meteoroloji hava durumu raporu paylaşıldı. Gelen rapora göre, Meteoroloji 11 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

İşte, MGM ile son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! SARI UYARI GELDİ

Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yarın için 11 ilde sarı alarm verildi. Alarm verilen illerin Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak, Bitlis, Giresun, Rize, Trabzon ve Batman olduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA 7 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yağış uyarılarında ise şöyle denildi: Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KARADENİZ'DE DE 4 İL UYARILDI

Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu kar ve sağanak yağış uyarısı! 11 il için sarı alarm verildi! Kuvvetli geliyor…
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