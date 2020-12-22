Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu kar ve sağanak yağış uyarısı! 11 il için sarı alarm verildi! Kuvvetli geliyor…

Son dakika haberler… Meteoroloji'den hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının son haftalarında bazı illerimizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karadeniz Bölgesi ise bol yağışlı haftaya girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika raporunu açıklarken bazı iller için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle "sarı uyarı" yapılan Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt gibi illerde sel ve su baskınlarına karşı uyarı geldi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri ile son dakika haberinin detayları…
Yurdun tüm bölgelerinde soğuk hava hakim olurken Meteoroloji hava durumu raporu paylaşıldı. Gelen rapora göre, Meteoroloji 11 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.
İşte, MGM ile son dakika hava durumu raporu…
Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yarın için 11 ilde sarı alarm verildi. Alarm verilen illerin Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak, Bitlis, Giresun, Rize, Trabzon ve Batman olduğu belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin yağış uyarılarında ise şöyle denildi: Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.