Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu kar ve sağanak yağış uyarısı! 11 il için sarı alarm verildi! Kuvvetli geliyor…

Son dakika haberler… Meteoroloji'den hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının son haftalarında bazı illerimizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karadeniz Bölgesi ise bol yağışlı haftaya girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika raporunu açıklarken bazı iller için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle "sarı uyarı" yapılan Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt gibi illerde sel ve su baskınlarına karşı uyarı geldi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri ile son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! O İLLER İÇİN SARI ALARM VERİLDİ!

Yurdun tüm bölgelerinde soğuk hava hakim olurken Meteoroloji hava durumu raporu paylaşıldı. Gelen rapora göre, Meteoroloji 11 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

İşte, MGM ile son dakika hava durumu raporu…