Suriye’de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme hediye edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, ''Suriye'de kış mevsimi özellikle sığınmacı kamplarındaki insanlar için çok zor geçiyor. Yürütmüş olduğumuz yardım çalışmaları sayesinde bu mağduriyetleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda derme-çatma vaziyette bulunan sığınmacı kamplarında zor şartlar altında yaşayan çocuklarımıza mont ve çizme hediye ettik" dedi.

Türkiye'den gönderilen kış yardım malzemelerinin de bölgede dağıtılmaya başlandığını belirten Tosun, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tüm Türkiye'den yola çıkan yardım TIR'ları ile bir kış kampanyası başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında Suriye'ye gönderilen kış yardım malzemelerinin dağıtımını da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.