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Tır şoförünün son yemeği

’de tır şoförü bulunduğu tesiste yemeğini yedikten sonra yolun karşı tarafında bulunan aracının yanına giderken yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:14 ABONE OL
Tır şoförünün son yemeği

Gümüşhane-Trabzon karayolunun İkisu köyü mevkii Şiran yol ayrımına yakın bir noktada aracını park eden Erzurumlu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Emrullah Kaba (56), arkadaşlarıyla birlikte bölünmüş yolun karşısında bulunan bir tesiste yemek yedi.

Yemek sonrası yolun karşısında bulunan aracına giden tır şoförü Kaba'ya, Gümüşhane istikametinden Torul istikametine ilerleyen E.B yönetimindeki 29 DB 126 plakalı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaba, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tır şoförüne aracıyla çarpan E.B. isimli sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tır şoförünün son yemeği
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