Trabzon’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri (KOM), Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma mahallesinde, bir evin alt kısmındaki deposunda sahte içki imalatı yapıldığına dair bilgi aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen eve operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından evin alt kısmındaki depoda yapılan aramada, 174 adet 5'er litrelik (870 litre) etil alkol, 205 adet siyah renkli şişe kapağı, 20 adet sarı renkli şişe kapağı, 594 adet 1 litrelik boş cam şişe, 99 adet 0.7 litrelik boş cam şişe, 20 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 5 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde yapma viski olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 1 adet 0,5 litrelik pet şişe içinde yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 3 adet 1 litrelik cam şişelerde sahte alkollü içki, 1 adet büyük şeffaf kova içinde 10 litrelik yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki,1 adet kırmızı renkli huni, 2 adet 2 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.

Kaçak içki imal ettiği tespit edilen O.S. ve M.Y. isimli kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.