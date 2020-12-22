Trafik ekiplerinden pandemi denetimi

Adıyaman'ın farklı noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı caddeler üzerinde ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara ceza kesiliyor.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "İçişleri bakanlığımızın yayınlamış olduğu son tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, belediye ve Tarım İl müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin işyerlerinde denetimlerini sürdürürken, il emniyet müdürlüğümüz trafik şube ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında şehir içi dolmuşlarda, toplu taşıma araçlarında ve otomobiller üzerinde emniyet kemeri maske, mesafe ve yolcu sayıları konusunda taviz vermeden denetimlerini sürdürmekte. Ayrıca şehir merkezinde abartılı sesler çıkaran araç ve motosikletler konusunda çalışmalar yapmaktalar. Türkiye geneli olduğu gibi ilimizde de son alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar, alınan tedbirler olumlu yönde ilerlemekte. İlgili kurumlarımız şehir geneli çalışma ve denetimlerini sürdürecektir, halkımızdan isteğimiz Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır" denildi.