Üniversite kampüsünde ceset bulundu

Konya merkez ilçesi Selçuk'ta bulunan Selçuk Üniversitesinin Akademi mahallesindeki kampüsünde kampa yapan gençler tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Kampüste yer alan kapalı yüzme havuzunun arka tarafında bulunan ormanlık alanda yüz üstü vaziyette bulunan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda öldüğü belirlenen şahsın 60 yaşlarında olduğu, 5-6 gün kadar önce öldüğü değerlendirildi.

Görgü tanığı Mustafa Toprakkale (17) adlı lise öğrencisi, bölgeye kamp yapmak üzere geldiklerini, ateş yakmak için odun toplamak üzere çevrede dolaştıkları sırada yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördük. Korktuk. Durumu polise bildirdik" açıklamasında bulundu.

Olay yeri inceleme sürüyor.