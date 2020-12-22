Uşak Emniyet Müdürlüğü geçtiğim kış, sokak hayvanlarına yaptığı davranışlarla hafızalara kazınmıştı. Soğuk kış gününde sokak hayvanlarını karınlarını doyuran polis, battaniyelerle de ısınmalarını sağlamıştı. İşte o emniyet müdürlüğü bu yılda farklı bir çalışma başlattı.

Uşak Emniyeti hayvanlara dikkat çekti | Video

ŞEHİR AFİŞLERLE DONATILDI

Soğukların başlaması üzerine İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatı üzerine "Merhametiniz asaletimizdir lütfen bu kış günlerinde sokak hayvanlarına da unutmayalım", "Merhametimiz insanlığın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım" ve "Lütfen bu zor günlerimizde sokak canlarını unutmayalım" yazılı afişler bastırttı. Bastırılan bu afişler şehrin bir çok yerlerine asıldı.

VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRDÜ

İl emniyet müdürlüğünün bu çağrılı afişler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Afişlerin asılmasının ardından polis, sokak hayvanlarına mama vererek karınlarını doyurdu. Bu uygulama kış boyu devam edeceği belirtildi.