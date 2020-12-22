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'da batan tekneyle ilgili yeni gelişme

Gölünde Haziran ayında sığınmacıları taşıyan tekneyle ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası ile dava açıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:33 ABONE OL
Van'da batan tekneyle ilgili yeni gelişme

Van Gölünde Haziran ayında sığınmacıları taşıyan tekneyle ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası ile dava açıldı.

Van Gölünde 28 Haziran tarihinde sığınmacıları taşıyan tekne batmış ve 60 sığınmacı hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tekneyi kullananlardan biri ise jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın yaşanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası ile dava açıldı.

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Van'da batan tekneyle ilgili yeni gelişme
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