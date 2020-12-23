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, hangi tarihte başlayacak? başlıyor? 2021

Yeni yıla az bir zaman kala binlerce vatandaş 2021 dini günler takvimini araştırmaya başladı. Yeni yıl içerisinde üç ayların başlangıç tarihi önem kazanırken Şaban ve Recep aylarının ardından gelen mübarek Ramazan ayı başlangıcı da merak edilen diğer başlıklar arasında yerini alıyor. Binlerce vatandaşın oruç tutup ibadet ettiği başlıyor? , hangi tarihte başlayacak? İşte 2021 !

Giriş Tarihi: 23.12.2020 08:27 Son Güncelleme: 23.12.2020 08:28 ABONE OL
Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Dini günler takvimi

2021 yılı dini günler takvimi yeni yıla az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Binlerce vatandaşın oruç tutup ibadet ettiği Ramazan ayı başlangıç tarihi bu bağlamda önem kazanırken mübarek üç aylarda kardeşlik, hoşgörü ve sabır ön planda olacak. Peki; Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Detaylar ise şu şekilde;

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Dini günler takvimi
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