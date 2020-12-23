7 bin yıllık tarihi çeşme onarılmayı bekliyor

Kale Mahallesinde bulunan ve 7 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen tarihi çeşme suların kesik olduğu dönemlerde mahalle sakinlerine su sağlıyor. Alt yapının olmadığı dönemlerde ilçenin su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan çeşme, zamana yenilmeye başladı.

Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Araştırmacı-Yazar Ramazan Özgültekin, "Araştırmalar sonucunda Kalenin kurulmasının ardından kale eteklerinde yapılan Serap çeşmesi yaklaşık tarihinin 7 bin yıla dayandığını biliyoruz. Tarihlerimiz kalenin Asurlar tarafından yapıldığını bizlere gösteriyor, ilçemiz tarihi yapılarıyla gözde bir yer, İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinin yapacağı incelemeler sonucunda aslına uygun restore edilerek tarihimize ışık tutan yapılar turizme kazandırılabilir." dedi.

İSMİNİ FAZLALIKTAN GELEN SUDAN ALIYOR

Tarihi Serap Çeşmesi olarak günümüze kadar ayakta kalabilen tarihi çeşmeyle ilgili bilgi veren Özgültekin, "Asurlar tarafından yapılan Siverek kalesi 3 katlı olup en alt katta bulunan havuz sistemiyle kendini yenileyen suyun kalenin Güney'inden gelip Kuzey Bölgesine çıkan temiz suyun olduğunu araştırmalarımız sonucunda öğrendik. Daha önce giriş kapıları olan kalede yaşanan çöküntülerden dolayı kapandı, Tarihi serap çeşmesi ismini fazlalıktan gelen ve yazın sıcaklığı sıcaklığından alıyor. Eskiden bölgede çöl sıcakları insanları bunaltan olduğu için serap denilmiştir." dedi.

RESTORE EDİLEREK MODERN BİR YAPIYA KAVUŞMASI LAZIM

Gültekin, ''Uzun yıllar vatandaşların kullandığı bir çeşme şuan bile mahalle sakinleri ihtiyaçlarını oradan karşılıyor, içme suyu olarak kullanıyor. Şuan çeşme bakımsızlıktan harabeye dönüşmüş bir an önce restore edilerek mahalle sakinleri ve ilçenin tarihine kazandırılması gerekir." şeklinde konuştu.