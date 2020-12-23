85 kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında farklı bölgelerde toplam 85 kilo 409 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol almıştır. Yapılan çalışmalarda 85 kilo 409 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 7 tabanca, 13 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 668 fişek ele geçirilmiştir" denildi.