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85 kilo uyuşturucu yakalandı

’te polisin düzenlediği operasyonlarda 85 kilo 409 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 42 kişiye de uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmaktan dolayı işlem yapıldı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:57 ABONE OL
85 kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında farklı bölgelerde toplam 85 kilo 409 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol almıştır. Yapılan çalışmalarda 85 kilo 409 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 7 tabanca, 13 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 668 fişek ele geçirilmiştir" denildi.

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85 kilo uyuşturucu yakalandı
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