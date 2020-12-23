A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler katalog indirimleri yarın başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler 24 Aralık indirimleri başlıyor! Perşembe gününe kısa süre kala vatandaşlar bu haftanın indirim günlerini merakla bekleyişe geçti. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan katalogda çeşit çeşit ürünlerde dev indirim Perşembe günü itibarıyla müşterilerini bekliyor olacak. Peki, A101 aktüel 24 Aralık indirimlerinde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!

Ülkemizde en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan A101 aktüel ürünler kataloğu ile araştırma konusu haline geliyor. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında ahşap kabinli dijital piyano gelirken bu ürün 1499 TL'den alıcı bulacak…